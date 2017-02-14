Далее:
Главное сейчас
Рамблер/новости

Украина начала закупать газ под гарантии Всемирного банка

Украина начала закупать газ под гарантии Всемирного банка
Фото:
Украинский «Нафтогаз» начал закупать природный газ на кредитные средства под гарантии Всемирного банка, об этом заявил глава компании Андрей Коболев, слова которого приводит RT.
«Начинаем, элегантно», — сказал Коболев.
Отмечается, что для этого были привлечены средства в размере 500 миллионов долларов.
Подробностей Коболев не уточнил.
Соглашение по привлечению кредитных средств под гарантии Всемирного банка «Нафтогаз» подписал в конце декабря 2016 года.
Где именно совершаются закупки природного газа, Коболев также не сообщил.
Еще 3 источника
Бизнес В мире Экономика
Всемирный Банк Нафтогаз
Андрей Коболев
Оставить комментарий

Последние новости