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Украина начала закупать газ под гарантии Всемирного банка
Украинский «Нафтогаз» начал закупать природный газ на кредитные средства под гарантии Всемирного банка, об этом заявил глава компании Андрей Коболев, слова которого приводит RT.
«Начинаем, элегантно», — сказал Коболев.
Отмечается, что для этого были привлечены средства в размере 500 миллионов долларов.
Подробностей Коболев не уточнил.
Соглашение по привлечению кредитных средств под гарантии Всемирного банка «Нафтогаз» подписал в конце декабря 2016 года.
Где именно совершаются закупки природного газа, Коболев также не сообщил.
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