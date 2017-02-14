Украина начала закупать газ под гарантии Всемирного банка

«Начинаем, элегантно», — сказал Коболев.

Отмечается, что для этого были привлечены средства в размере 500 миллионов долларов.

Подробностей Коболев не уточнил.

Соглашение по привлечению кредитных средств под гарантии Всемирного банка «Нафтогаз» подписал в конце декабря 2016 года.

Где именно совершаются закупки природного газа, Коболев также не сообщил.