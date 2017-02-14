ЦБ анонсировал пластиковую купюру

В 2018 году ЦБ РФ выпустит пластиковую купюру в 100 рублей. Она будет посвящена Чемпионату мира по футболу, сообщает ПРАЙМ

«То, что памятная банкнота, посвященная Чемпионату мира по футболу, будет пластиковой, это стопроцентно… Я надеюсь, что мы ее выпустим в I квартале следующего года», — сказал первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский

Ранее Лунтовский сообщил, что ЦБ может заменить бумажные купюры некоторых номиналов пластиковыми. Он отметил, что ряд стран, например, Великобритания и Швейцария, уже используют пластик при производстве денег.