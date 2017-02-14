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Кабмин решил восстановить Ил-96
Российское правительство рассматривает план «глубокой модернизации» пассажирской версии дальнемагистральных самолетов Ил-96-400М. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
По решению президента РФ Владимира Путина, на опытно-конструкторские работы будет выделено 17,2 миллиарда рублей.
Авторам плана надо выбрать российского лизингодателя, который будет докапитализирован для покупки и передачи в лизинг шести Ил-96-400М. Отмечается, что с учетом стоимости одного самолета (7 млрд рублей) сумма может превысить 40 миллиардов.
Ведомства также должны разработать «график выбытия из эксплуатации» иностранных самолетов и подготовить план их замещения Ил-96-400М.
Отмечается, что к 2025 году из парка «Аэрофлота» выйдут все 22 Airbus 330 и четыре из 15 Boeing 777. Однако авиаперевозчик не намерен замещать их Ил-96-400М из-за недостаточного количества самолетов. Также, по словам источника газеты, исходя из более чем 20-летнего опыта эксплуатации Ил-96-300, у самолета с четырьмя двигателями семейства ПС-90 «ожидается низкая эффективность».
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