Кабмин решил восстановить Ил-96

По решению президента РФ Владимира Путина , на опытно-конструкторские работы будет выделено 17,2 миллиарда рублей.

Авторам плана надо выбрать российского лизингодателя, который будет докапитализирован для покупки и передачи в лизинг шести Ил-96-400М. Отмечается, что с учетом стоимости одного самолета (7 млрд рублей) сумма может превысить 40 миллиардов.

Ведомства также должны разработать «график выбытия из эксплуатации» иностранных самолетов и подготовить план их замещения Ил-96-400М.