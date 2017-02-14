Reuters: торговые гиганты США попытаются отговорить Трампа вводить новые налоги

Руководители восьми крупнейших в США предприятий розничной торговли собираются в предстоящую среду в Вашингтоне, чтобы попытаться убедить администрацию президента Дональда Трампа не повышать налоги на импорт товаров и услуг. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно данным источников агентства, в состав группы входят руководители компаний Target, Best Buy, Gap, Autozone, которые будут представлять интересы более 120 торговых сетей и предприятий.

Они запланировали встречи с членами Сената, а также с председателем комитета Палаты представителей Конгресса США Кевином Брейди, курирующим правила налогообложения. Пока не известно, удастся ли предпринимателям добиться аудиенции с президентом Трампом.

По данным Reuters, главы ритейлеров хотят разъяснить администрации и фракции Республиканской партии в Конгрессе, что повышение налогов и пошлин на импорт неизбежно приведет к росту розничных цен в США, нанесет вред и потребителям, и торговым сетям.

Предприниматели спешат, так как администрация Трампа завершает подготовку плана оптимизации налоговой системы страны. В частности, такой план может предусматривать введение налога в 20% на импорт товаров и услуг, сократить с 35% до 20% налог на прибыль предприятий и исключить прибыль от экспорта из налогооблагаемой базы.

Крупнейший в США продавец электроники и бытовой техники Best Buy, например, подсчитал, что первая мера сократит его годовые доходы на $1 млрд и увеличит потери на $2 млрд.

Трамп уделяет особое внимание тому, что некоторые компании переносят часть производства из США в другие государства для снижения налогового бремени и издержек. Во время предвыборной гонки политик регулярно критиковал поступающие таким образом фирмы, подчеркивая, что они лишают американцев рабочих мест.

Став президентом, Трамп неоднократно предупреждал, что примет в отношении этих компаний меры, к примеру, введет новые пошлины на их продукцию.