Валютные интервенции насторожили иностранцев

Январское решение правительства начать закупки валюты привело к неожиданным последствиям. Вместо ожидавшегося ослабления рубля, которого не произошло, на рынок госдолга прекратился приток средств иностранных инвесторов. При этом Минфину из-за своей активности на этом рынке стало дороже занимать на большой срок. Такой эффект будет недолгим, надеются в Центробанке

Минфин с февраля начал закупки валюты на фоне превышения ценами на нефть заложенного в бюджете уровня. Закупки валюты по $100 млн в день могли вызвать ослабление курса рубля, опасались аналитики. Однако этого не произошло.

Последствия проявились иначе: зарубежные инвесторы взяли тайм-аут для оценки рисков, что привело к удорожанию госдолга для Минфина.

— В третьей декаде января негативное влияние на настроения инвесторов оказали новости о планах Минфина по покупке валюты на внутреннем рынке, — пишет Центробанк в своем обзоре по ликвидности. — Приток средств иностранных инвесторов на рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) почти полностью прекратился, а доходность облигаций скорректировалась вверх.

По мнению ЦБ, эта тенденция может быть краткосрочной и спрос иностранцев вернется.

Минфин из-за ожидавшегося значительного дефицита бюджета-2017 принял решение существенно увеличить внутренние заимствования. Для успешного выполнения плана ведомству требуется поддерживать существенный спрос на свои бумаги. До сих пор спрос, четверть которого приходится на иностранцев, значительно превосходил предложение.

В январе ведомство активно размещало долгосрочные бумаги, воспользовавшись благоприятными условиями на рынке, рассказывает управляющий по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Александр Полютов . На руку планам Минфина играло и снижение инфляционных ожиданий: чем ниже инфляция — тем меньше риски для инвесторов. Эксперт такую тактику ведомства называет «логичным шагом».

В целом она оказалась эффективной. Исходя из графика Минфина по заимствованиям в I квартале, план по краткосрочным облигациям выполнен на 53%, по среднесрочным — на 24%, по долгосрочным — на 84%, то есть практически реализован.

Однако в конце месяца настроения изменились. После решения Минфина начать закупки валюты инвесторы заметно снизили активность по закупкам ОФЗ.

— Вероятнее всего, иностранные игроки решили зафиксировать часть позиций после активного роста ОФЗ с начала года, опасаясь негативной реакции в рубле, — предполагает Александр Полютов. — Впрочем, масштаб операций Минфина, как показала минувшая неделя, оказался незамеченным локальным валютным рынком, и курс рубля продолжил в большей степени реагировать на внешние факторы, в первую очередь на подорожавшую нефть.

По его мнению, стабильность рубля, дорогая нефть и высокий уровень ключевой ставки Центробанка «будут способствовать сохранению привлекательности доходности российских бумаг более продолжительное время».

Давление на рынок пока оказывает прежде всего жесткая политика Центробанка, который дал сигнал к неснижению ключевой ставки в ближайшем будущем, добавляют эксперты Sberbank CIB

— Жесткая риторика оказала давление на среднесрочные выпуски, в результате доходность пятилетних ОФЗ по итогам недели поднялась на 7 базисных пунктов, — отметили они.