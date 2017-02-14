ЦБ готовит сюрприз для малого бизнеса

Банк России с апреля существенно смягчит требования к банкам — кредиторам малого и среднего бизнеса (МСБ). О подготовке таких мер рассказал зампред Центробанка Василий Поздышев . Послабления позволят снизить ставки по кредитам для МСБ и оздоровить банковские балансы, уверены эксперты.

Центробанк решил предпринять дополнительные меры по стимулированию кредитования малых и средний предприятий. Изменения коснутся так называемого критерия дробности. Он нужен банкам для того, чтобы оценить степень риска по каждому конкретному клиенту. Чем выше его значение, тем соответственно большего размера кредит может выдать банк каждой конкретной компании.

— С 1 апреля мы планируем изменить критерии для льготного коэффициента риска (75% по кредитам, выдаваемым малому и среднему бизнесу. — «Известия»). Будет новый критерий дробности — 0,5% от капитала банка, — сообщил зампред ЦБ.

Сейчас лимит риска на одного заемщика равняется 0,2% (критерий дробности), иными словами, банк может выдать компании кредит максимум на 0,2% от капитала. Из-за этого объем кредитов для МСБ незначителен, указывают в Ассоциации региональных банков России (ассоциация «Россия»).

Вторая планируемая мера — увеличение максимального размера льготного кредита малому и среднему предприятию. Сейчас это 50 млн рублей, с 1 апреля сумма составит 60 млн. То есть большее количество ссуд подпадет под льготы, поясняет Василий Поздышев.

— Категория предприятий малого и среднего бизнеса — это как раз сегмент, который нуждается в регуляторной поддержке, — отметил он.

Кредитование МСБ в последние годы находится в фокусе внимания правительства и Центробанка. Помимо льгот ЦБ, в стране также действует специальная программа рефинансирования кредитов МСБ «6,5%». Кроме того, различные меры поддержки предлагает Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

Последние два года МСБ нуждался в особой поддержке из-за негативных явлений в экономике, прежде всего резкого роста ключевой ставки.

По данным ЦБ, объем кредитования МСБ в 2015 году сократился на 5%. Негативная динамика сохранилась и в прошлом году — только за восемь месяцев 2016 года объем выданных кредитов снизился на 11%.

Сейчас одобряется только треть всех заявок МСБ на кредиты, сетует глава «Опоры России» Александр Калинин . Из-за этого только 20% предпринимателей хотят брать займы и лишь 10% подают заявки.

— Очень мало банков допущено к пониженному резервированию, поскольку очень низкий коэффициент дробности от капитала банка, — пояснил Александр Калинин.

Довольно часто банки, особенно малые и средние, оценивают ссуды МСБ на индивидуальной основе — по такого рода кредитам банки не могут применять пониженный коэффициент риска, продолжает его мысль первый вице-президент ассоциации «Россия» Алина Ветрова.

— Послабления ЦБ — это хотя и «маленький шаг» навстречу МСБ, но позволит кредитным организациям высвободить часть капитала, снизить ставки и выдавать больше займов, — соглашается Александр Калинин.

Зампред правления, директор кредитного департамента СДМ-банка Сергей Козлов отмечает еще один плюс от послаблений ЦБ. По его словам, портфели кредитов МСБ будут выглядеть лучше в банковских балансах. Впрочем, оговаривается Сергей Козлов, вряд ли это подтолкнет банки существенно изменить нынешние требования к кредитованию малого и среднего бизнеса.

С банкиром соглашается аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Павлова . Она поясняет, что процентные ставки по кредитам МСБ в большей степени зависят не от коэффициентов риска, а от стоимости фондирования (привлеченных средств, депозитов) для банков, поэтому во многом будут определяться динамикой ключевой ставки.

В то же время смягчение требований ЦБ может привести и к повышению риск-аппетита банков и некоторому упрощению процедуры получения кредита для МСБ, полагает Екатерина Павлова.