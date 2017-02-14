Минстрою предложили решение квартирного вопроса

Общественный совет при Минстрое разработал проект программы строительства жилья в малых городах и на сельских территориях. В ее основе лежит идея объединения строительных организаций, производителей материалов и сельхозпроизводителей на местах в кооперативы, которые будут выдавать своим сотрудникам займы по относительно низкой ставке. Первая редакция документа уже одобрена Минсельхозом , Минстроем и Минэкономразвития

До конца февраля доработанный документ (полное название — «Концепция развития строительного комплекса на сельских территориях в России посредством создания системы сельскохозяйственных потребительских обслуживающих строительных кооперативов «Россельстрой») будет направлен руководству ведомства, а после согласования поступит на рассмотрение правительства.

— В малых городах и сельской местности живет половина населения страны. При этом темпы ввода жилья в областных центрах и в малых городах и сельских поселениях различаются в разы, — рассказал «Известиям» президент Центрального объединения сельских строительных организаций, председатель комиссии по строительству в сельском хозяйстве Общественного совета при Минстрое Сергей Мытарев. — В советское время, например, в процентном отношении объемы были одинаковыми и в областных центрах, и в райцентрах, и в сельской местности. Наша концепция предлагает создание некоммерческих кооперативных сообществ. В них могут входить юридические лица, работающие на сельских территориях, — от фермеров до производителей местных стройматериалов. Каждый кооператив создаст фонд развития, в котором будут аккумулированы средства юрлиц.

В некоторых регионах такие кооперативы уже созданы. В Ярославской области в поселении Любилки Ростовского района на базе Петровского завода ЖБИ создан кооператив «Ростовагрострой». Его учредителями стали сельхозпроизводители этого района. В Красноярском крае есть кооператив «Ербягин», в Пермском крае — «ЧайковскийАгроСтрой», три таких кооператива созданы в Омской области.

— Но это отдельные инициативы, — отметил Сергей Мытарев. — А мы предлагаем распространить это на всю страну и привлечь к финансированию этих программ федеральный и региональные бюджеты. Я просил президиум Общественного совета при Минстрое утвердить концепцию на уровне правительства. Это нужно для того, чтобы у людей было больше доверия к кооперативам, а это возможно, если система будет создаваться при содействии государства. Кроме того, мы предложили Минстрою создать в рамках ФЦП «Жилище», которая сейчас реформируется, подпрограмму строительства жилья в сельской местности.

По его словам, в прошлом году документ был одобрен Минсельхозом, Минстроем и Минэкономразвития, однако в Минфине сочли, что концепцию надо доработать так, чтобы ее реализация не требовала выделения отдельного финансирования из федерального бюджета.

Председатель правления пермского кооператива «ЧайковскийАгроСтрой» Артем Трефилов объяснил «Известиям», почему сотрудникам предприятий выдают займы всего лишь под 5% и в чем смысл такого кредита для собственников компаний.

— Заработка на этом у нас нет, — сказал он. — Но задача кооператива как некоммерческой организации — развитие предприятий, которые в него входят. Тем самым у них есть оборот, для строителей есть работа, для производителей стройматериалов — сбыт. А сельхозпроизводители получают возможность привлекать и удерживать кадры: получив жилье, они не уезжают, а остаются работать.

— Местные строительные организации должны быть заинтересованы, потому что им нужно где-то работать, — подтверждает Сергей Мытарев. — Да и предприятия стройиндустрии на основе местных строительных материалов могут участвовать в этой кооперации. Стройкомплекс сейчас сидит без работы, половина предприятий банкротится. Они готовы участвовать в любой программе, лишь бы получить объемы строительства и небольшой доход, чтобы сохранить коллектив. В маленьких городах никто не будет брать ипотеку под 10–12%.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская сказала «Известиям», что в этой идее есть здравое зерно. Однако вряд ли такой подход кардинально решит квартирный вопрос жителей сел и малых городов. Далеко не везде есть предприятия, имеющие возможность и интерес заниматься жилищным строительством.

— Мне интересно, на кого это рассчитано, — сказала Галина Хованская. — Думаю, это возможно там, где есть какое-то производство, которое заинтересовано в обеспечении жильем своих сотрудников. То есть это не для всех, это для тех предприятий, которые зарабатывают и у которых есть перспектива на ближайшие годы — до того как сотрудник выплатит заем.