Украина нашла альтернативу углю из Донбасса в России

Поставки угля и газа из России – единственная альтернатива углю из Донбасса для Украины. С таким заявлением выступил министр энергетики Украины Игорь Насалик . Его слова передает РИА Новости

«Мы не сможем взять уголь в ЮАР, потому что он законтрактован (Другими странами. — прим. Рамблер/новости) по апрель месяц. Остается два только варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки — эти две альтернативы», — заявил Насалик.

Глава ведомства также заявил, что «в ближайшие часы» на рассмотрение правительства будет введен проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита. Как отметил Насалик, через две недели Украина может столкнуться с нехваткой энергомощностей для покрытия пиковых нагрузок. По словам Насалика, всего на складах сейчас находится 927 тысяч тонн антрацита. Среднесуточное потребление антрацита составляет около 30 тысяч тонн в сутки. Поставки антрацитового угля сократились после того, как ультраправые радикалы начали блокаду железнодорожного сообщения с неподконтрольных киевским властям районам Донецкой и Луганской областей.

В связи с конфликтом на востоке Украины власти страны потеряли доступ к самым прибыльным угледобывающим шахтам. Вооруженный конфликт на Украине начался в 2014 года в связи с тем, что жители восточных регионов не признали легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в результате боевых действия погибли порядка 10 тысяч человек.