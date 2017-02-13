Суд во Франции разморозил блокированные выплаты космическим компаниям РФ

"Суд снял арест еще с трех российских ФГУПов, а всего это уже восьмое решение суда во Франции о снятии ареста с российских госпредприятий", — сказал Кондаков.

Он напомнил, что счета были заморожены в рамках разбирательств с бывшими акционерами "ЮКОСа" , которые пытаются добиться от России компенсации за ликвидацию компании.

В октябре 2016 года официальный представитель Роскосмоса заявил французским СМИ, что ракеты "Союз" не будут поставлены французской компании Arianespace до тех пор, пока госкорпорация не получит замороженные в связи с делом ЮКОСа средства.

Французские счета Роскосмоса из-за дела ЮКОСа регулярно блокируются по обращению в суд бывших акционеров компании и вновь разблокируются. Последняя заморозка коснулась примерно 300 миллионов евро.

Разработанная на базе ракеты "Союз-2" российская ракета-носитель "Союз-СТ" предназначена для коммерческих запусков космических аппаратов в условиях повышенной влажности с расположенного на экваторе космодрома Куру (Французская Гвиана). Она адаптирована к требованиям Гвианского космического центра в части безопасности (прием телекоманд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (передатчики, работающие в дециметровом диапазоне с европейской структурой кадра телеметрии) и условий эксплуатации (повышенная влажность, морская транспортировка и другие).