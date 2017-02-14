Рубль обновляет рекорд

И ждет помощи от ФРС

Вчера курс доллара на Московской бирже впервые с июля 2015 года опускался ниже уровня 58 руб./$. Игру на укрепление российской валюты ведут иностранные инвесторы, которые все еще не потеряли интерес к операции carry-trade. В ближайшие дни позиции рубля усилит сезонный спрос со стороны российских компаний.

Новую неделю рубль начал с уверенного укрепления. Уже в самом начале торгов курс американской валюты на Московской бирже впервые с июля 2015 года опустился ниже уровня 58 руб./$. В 13:00 мск курс снизился на 60 коп. до отметки 57,84 руб./$ -- минимального значения с 23 июля 2015 года. По итогам основных торгов курс остановился на отметке 58,08 руб./$. Европейская валюта подешевела за день на 50 коп. до 61,6 руб./€. Впрочем, во время вечерней сессии курс доллара смог отыграть часть утраченных позиций. К 20:30 мск курс американской валюты поднялась до отметки 58,21 руб./$. Курс евро к этому времени закрепился возле отметки 61,7 руб./€. Рост произошел на фоне падения цен на нефть. По данным Reuters, стоимость европейских сортов нефти по итогам понедельника снизились более чем на 2%, до $52,3-55,5 за баррель.

Впрочем, даже с учетом вечерней коррекции рубль удерживает лидирующие позиции по темпам укрепления среди валют развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, за четыре дня российская валюта укрепила свои позиции относительно доллара и евро на 2% и 2,8% соответственно и по этому показателю заняла первое место среди валют 24 развивающихся стран. Сопоставимый рост продемонстрировала только турецкая лира, которая выросла к доллару на 1,9%, а к евро -- на 2,7%.

Денис Коршилов. Ключевым фактором роста национальной валюты является спрос на рубль со стороны иностранных инвесторов. По словам главного аналитика Бинбанка Натальи Ващелюк, интерес инвесторов к российским активам растет в условиях сохранения относительно высоких рублевых ставок и позитивных настроений на нефтяном рынке. "Когда инфляция в стране находится на уровне 5%, а ключевая ставка составляет 10%, интерес к рублю не ослабевает. К тому же ряд крупные иностранных банков улучшили прогнозы по курсу рубля на второй и третий квартал",-- отмечает руководитель валютно-финансового департамента Ситибанка

В ближайшее время влияние на курс рубля внутренних инвесторов может вырасти, отмечают участники рынка. 15 февраля в России стартует налоговый период, который традиционно приводит к росту спроса российских компаний на рубли. По оценке начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева , налоги в сумме отвлекут из банковской системы около 1,1 трлн руб. "С учетом мер Центробанка по абсорбированию ликвидности с денежного рынка высокие рублевые ставки могут поддержать российскую валюту",-- отмечает господин Евстифеев. Впрочем, значительное укрепление рубля потребует дополнительных усилий. "Без дальнейшего улучшения внешних условий рублю вряд ли удастся надолго закрепиться ниже уровня 58 руб./$, однако шансы на это возрастут, если глава ФРС, выступая на этой неделе в Конгрессе США , не даст явных сигналов о повышении ставки ФРС в марте",-- отмечают аналитики ING.

Виталий Гайдаев