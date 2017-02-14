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Мосгордума предлагает возобновить снос пятиэтажек
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Депутаты уверены, что отремонтировать их будет сложнее
Депутаты Мосгордумы предлагают продлить столичную программу сноса пятиэтажек, включив в нее кирпичные и прочие дома так называемых несносимых серий. В парламенте поясняют, что капремонт в таких зданиях затруднителен. В программу может попасть до 25 млн кв. м жилья -- вчетверо больше объема снесенных ранее хрущевок. В мэрии говорят, что массовый снос невозможен из-за нехватки площадей для переселения. Однако отдельные эксперты не исключают, что власти рано или поздно займутся подобной программой.
О необходимости снести оставшиеся в городе пятиэтажки заявил вчера на совместном заседании комиссий Мосгордумы по городскому хозяйству и по градостроительству глава парламентской комиссии по городскому хозяйству Степан Орлов. По его словам, капремонт таких зданий неэффективен, реконструкция пятиэтажек "возможна лишь в единичных случаях". "Нет другого выхода, кроме сноса",-- подытожил депутат, пояснив, что попросит городские власти разработать соответствующую программу.
Блочные и панельные пятиэтажки так называемого первого периода индустриального домостроения, возведенные в 1950-1960-х годах при Никите Хрущеве, начали сносить в Москве еще в 1990-х. В 1999 году бывший столичный градоначальник Юрий Лужков распорядился ликвидировать 1722 пятиэтажных здания общей площадью 6,3 млн кв. м. Сейчас в Москве осталось 75 пятиэтажек "сносимых серий": власти обещают завершить их демонтаж в 2018 году.
Идею продлить программу сноса ветхих пятиэтажек в начале февраля 2017 года выдвигали члены Совета муниципальных образований Москвы. Ссылались они, в частности, на проблемы с заменой коммуникаций в пятиэтажных домах при капремонте. Замдиректора Фонда капитального ремонта Москвы Дмитрий Лифшиц вчера заявил в Мосгордуме, что собственники жилья зачастую не согласны с технологиями капремонта или не допускают рабочих в квартиры для замены коммуникаций: "Фактически в домах осуществляется не капитальный, а аварийный ремонт". А глава ГУП "Моспроект-2" Михаил Посохин заверил, что не существует "домов сносимых или несносимых серий" -- "это все одинаковый жилой фонд" плохого качества, изначально рассчитанный на 25 лет эксплуатации.
В новую программу может войти до 25 млн кв. м жилья -- вчетверо больше, чем было уже демонтировано. По словам господина Лифшица, именно такой объем пятиэтажного фонда входит в городскую программу капремонта. Впрочем, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин говорит о невозможности реализации новой программы сноса: у города не хватает площадок для переселения жильцов. К тому же необходимо "совмещение интересов жителей, инвесторов и города", пояснял накануне чиновник на конференции издательского дома "Коммерсантъ". "Программа практически нереализуема и потребует каких-то неординарных решений",-- говорил и вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.
Между тем Степана Орлова не смущает то, что программа получится "сложной" и даже "гигантской": он надеется "решить этот вопрос" с властями. А депутат Мосгордумы и ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов уже призвал просчитать экономическую модель программы и уточнил, что собственники жилья в пятиэтажках получат квартиру большей площади лишь на условиях доплаты.
Глава совета директоров строительной компании МСМ-5 Обид Ясинов считает, что сносить оставшиеся пятиэтажки имеет смысл "лишь при комплексном редевелопменте кварталов, но не поодиночке". Гендиректор строительной компании ООО "ПФК "Крост"" Алексей Добашин предполагает, что "рано или поздно такая программа состоится", пояснив, что пятиэтажки устаревают "физически и морально". "Но для города это будет колоссально затратная вещь",-- добавил господин Добашин.
Экс-член Общественной палаты Москвы, лидер партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин выдвинул версию, что инициатива депутатов Мосгордумы согласована с чиновниками. "В мэрии не раз применяли эту технологию легитимации своих управленческих решений, когда "просьбы трудящихся" выдвигаются снизу, например, муниципальными депутатами -- так было в случае с расширением платных парковок",-- напомнил он.
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