Минстрой ожидает ипотечную ставку ниже 10%

Уже в этом году ставки по ипотеке могут снизиться до рекордно низкого за всю историю уровня. Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что они могут упасть до 9,7–9,8%, невзирая на завершение правительственной программы по субсидированию ипотеки. Банкиры также считают, что ставки будут снижаться.

По словам Никиты Стасишина, причин для увеличения рыночных ставок без господдержки в Минстрое не видят.

— Завершение программы субсидирования не станет поводом для роста ставок на ипотечном рынке. По мнению экспертов, при условии дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России к концу 2017 года произойдет снижение рыночных ставок по ипотечным кредитам, и, возможно, ставка достигнет однозначного числа, — заявил Никита Стасишин «Известиям».

Ставки по кредитам на покупку жилья в России никогда не опускались в среднем по рынку до однозначного числа. Ипотека в России начиналась с 40% годовых, достигнув к середине «нулевых» показателя в 14%. С развитием отрасли к 2007 году средняя ставка упала до 12%. Однако в кризис 2008-го снова выросла. Похожие движения ценовых параметров наблюдались и после 2014-го, когда было принято решение о господдержке ипотеки.

В начале февраля этого года первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что антикризисная мера по субсидированию ипотеки не будет продлеваться. Изначально планировалось, что программа субсидирования ставок (см. справку), которая стартовала в марте 2015 года, будет действовать до 1 января 2017 года, но затем она была пролонгирована до марта 2017-го.

Как пояснил Игорь Шувалов, с учетом стабилизации на финансовом рынке и низкой инфляции сейчас коммерческие банки уже предлагают кредиты на жилье от 12% годовых (уровень 2014 года), чего и добивалось правительство в рамках антикризисного плана.

Представители госструктур и банкиры согласны с мнением замглавы Минстроя, что ставки по ипотеке, невзирая на окончание госпрограммы, не вырастут или будут стремиться вниз.

Сбербанке подчеркнули, что не дают прогнозов по размеру ставок (очевидно, потому, что действия банка являются определяющими для рынка), но всё же отметили, что по некоторым ипотечным продуктам на данный момент ставки уже ниже тех, что предлагались в рамках господдержки.

— Если говорить о базовых ставках по ипотеке в этом году, то возможно незначительное изменение в сторону снижения в течение года. Соответственно в 2017 году рост рынка ипотеки планируется в первую очередь за счет отложенного спроса на ипотечные кредиты, плавного восстановления экономики и роста покупательской способности. Также в текущем году мы ожидаем восстановления спроса на вторичном рынке и, как следствие, увеличения его доли, — пояснил он.

Аналитики АИЖК ожидают, что в 2017 году ставки по ипотеке будут снижаться и к концу года опустятся ниже 10%.

— В 2018 году ставки по ипотеке составят 10% и ниже, — прогнозируют в аналитическом центре агентства.

Старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов хоть и не ожидает агрессивного снижения ставок в 2017 году, но считает, что долгосрочный ориентир на уровне 7–8% годовых вполне реален, если Центробанку удастся добиться достижения цели по инфляции в 4%. И к этому же ориентиру будет стремиться и ключевая ставка.

Кстати, именно такие параметры в 2015 году прогнозировал Игорь Шувалов.

— Если инфляция будет под контролем, если среднесрочные прогнозы по инфляции к 2018 году осуществятся, мы в 2018–2019 годах увидим ставки по ипотечным кредитам на уровне 7–8%. Это всё реально, — отмечал тогда первый вице-премьер.

Представители строительной отрасли более пессимистичны в своих ожиданиях. Например, на конференции «Коммерсанта», которая состоялась в конце прошлой недели, член правления «Лидер Инвест» (девелоперская «дочка» АФК «Система» Елена Воронина высказала мнение, что ставка по ипотеке в столице в этом году может подняться на 1,5–2 процентных пункта, а в регионах еще выше. Она пояснила, что это связано с ужесточением политики банков и падением реальных доходов граждан.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Решение об антикризисной поддержке продаж жилья в новостройках было принято правительством после резкого повышения ключевой ставки ЦБ до 17% в декабре 2014 года. В результате этих действий регулятора уже в начале 2015 года стоимость ипотеки возросла до 15–18% годовых на вторичном рынке и до 20% — в новостройках.

По данным АИЖК (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию), в рамках госпрограммы субсидирования ипотечных ставок на покупку жилья в новостройках только в 2016 году выдано 304 тыс. кредитов на 556 млрд рублей, что составляет 38% от совокупного объема выданных за 2016 год кредитов на покупку жилья. В январе 2017 года ставки по ипотеке снизились на первичном рынке до 12,25–12,85%, говорится в материалах агентства.

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