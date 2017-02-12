Ряд торговых сетей отказался от продукции Trump Organization

Сети американских универмагов Sears и Kmart вывели из ассортимента своих онлайн-магазинов продукцию компании Trump Home, принадлежащей конгломерату президента США Дональда Трампа Trump Organization, сообщил Business Insider.

«Одна из целей компании состоит в оптимизации ассортимента нашего онлайн-магазина, который мы постоянно обновляем, пытаясь отдавать предпочтение товарам, приносящим прибыль», — заявили в торговой сети Sears, подтвердив отказ от продажи около 30 наименований продукции Trump Home.

В Kmart ситуацию комментировать не стали.

Компания Trump Home производит различные товары для дома.