Новак: Россия настаивает на полном погашении Белоруссии долгов за газ

Россия продолжает настаивать на полном погашении Белоруссией долгов за газ. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак , подтвердив факт встречи по газу между премьер-министрами России и Белоруссии.

"Переговоры продолжаются, процесс еще идет. Рассматриваются разные расчеты, цифры, варианты. В целом рассматривается система взаимоотношений на долгосрочную перспективу. При безусловном понимании того, что долги за прошлый год должны быть погашены", - сказал он.

Как сообщалось, в пятницу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович провел встречу с коллегой из Белоруссии Владимиром Семашко . Правительственная делегация Белоруссии во главе с Семашко прибыла в Москву на переговоры по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

До сих пор остаются неурегулированными вопросы двусторонних отношений в нефтегазовой сфере. Как ранее заявлял Семашко, республика рассчитывает, что компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией будет найдено не позднее первого квартала 2017 года. Также остаются неурегулированными вопросы, касающиеся поставок белорусского продовольствия на российский рынок.

Газовый вопрос

Дворкович 7 февраля сообщил журналистам, что Россия продолжает ждать оплаты долга за газ за 2016 год от Белоруссии. Ранее он сообщал, что сумма долга Белоруссии за поставки российского газа по состоянию на 28 января достигла порядка $550 млн.

С начала 2016 г. Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ.

Белоруссия настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $73 за 1 тыс. куб. м вместо $132. В ответ на недоплату Белоруссией около $300 млн за поставленный газ РФ более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в республику.

В конце 2016 г. Белоруссия перечислила России авансовый платеж за газ и выразила надежду на восстановление объемов поставок нефти. Однако Дворкович тогда заявил, что Россия вернула авансовый платеж и настаивает на полном исполнении газового контракта. При этом Дворкович не исключал, что урегулирование газового вопроса с Белоруссией возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде.