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Доллар обновил минимум к рублю с июля 2015 года
58,64 рублей. Понижение курса американской валюты эксперты связывают с продолжающимся повышением цен на нефть. Об этом сообщает РИА Новости.
Доллар в ходе торгов на Московской бирже к 16:00 подешевел на 31 копейку, курс евро опустился на 53 копейки и достиг уровня в 62,32 рубля. 10 февраля курс доллара опускался до 58,53 рублей, курс евро понижался до 62,25 рублей. Цены на нефть 10 февраля начали расти после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило о рекордном уровне соблюдения договоренностей Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) – 90%. Стоимость нефти марки Brent достигла 56,5 долларов.
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