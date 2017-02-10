Производители молока предупредили Минсельхоз о росте цен на свою продукцию

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») направил на прошлой неделе письмо министру сельского хозяйства Александру Ткачеву с предупреждением о возможном росте цен на свою продукцию. Такие опасения, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст письма, связаны с ограничением Россельхознадзора по ввозу сырого молока из регионов со случаями болезни животных. По мнению участников рынка, такие решения участят перебои с поставками сырья.

Согласно решению Россельхознадзора от 20 января 2017 года, ведомство присваивает регионам статусы по заразным болезням животных и устанавливает в соттветствии с этими статусами правила перевозки подконтрольных товаров. В частности, ограничения ведомства по отгрузке сырого молока были наложены на 25 регионов России, два из которых — Татарстан и Ростовская область — входят в пятерку лидеров по производству молока в стране. На вывоз сырого молока из этих регионов фактически был введен запрет, полагают в «Союзмолоке» так как, по решению Россельхознадзора, молоко должно проходить перед вывозом из региона пастеризацию.

Из письма производителей следует, что у подавляющего большинства производителей нет необходимого для пастеризации оборудования. Таким образом, ограничение ведомства «несет существенные риски» для поставщиков сырья и производителей молочной продукции. Производителям грозят серьёзные убытки и закрытие производств из-за невозможности вывезти молоко в соседний регион, а у молокозаводов, как правило, нет нужды закупать все произведенное молоко в отдельно взятом регионе. Производствам, покупающим сырье в соседних регионах, ограничения грозят дефицитом сырья и ростом цен как на сырье, так и на готовую продукцию.

Исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов в разговоре с изданием подчеркнул, что дефицит сыроко молока в России (8,1 млн тонн, или 20% рынка в 2016 году) вынудил увеличить логистическое плечо до 1 тыс. км. Эту же цифру подтвердил «Коммерсанту» и один из участников рынка, заявив, что так работают, в том числе и лидеры молочного рынка. В частности на московские заводы поставляется молоко из Татарстана: «В случае каких-либо перебоев с поставками заменить его просто не получится», — заявил «Коммерсанту» один из источников.