Центробанк проверяет ситуацию с выдачей микрозайма под 2379%

Банк России проверяет ситуации с выдачей микрозайма под 2379% годовых, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«В настоящее время Банк России ведет проверку по данному факту. Если по результатам проверки выяснится, что микрофинансовой организацией было допущено нарушение действующего законодательства, к ней будут применены соответствующие меры надзорного реагирования», — уточнили в пресс-службе.

В Центральном банке добавили, что если гражданин после заключения договора с микрофинансовой организацией, считает, что его права нарушаются, он может обратиться в Службу по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России, а также в правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Кировской области прокуратура обнаружила микрозаймовую организацию, которая выдавала краткосрочные кредиты под 2379% годовых.