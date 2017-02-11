СМИ: МВФ назвал условие предоставления Украине нового транша

По данным украинских СМИ, Киев и Международный валютный фонд (МВФ) почти согласовали новую редакцию меморандума, предполагающего выделения Украине транша кредита в размере $1 млрд, фонд может поставить условие увеличения пенсионного стажа до 35 лет.

Сообщается, что МВФ и Киев обсуждали вопрос увеличения пенсионного возраста, было принято решение не поднимать эту планку, а вот пенсионный стаж может быть увеличен до 35 лет. Также отмечается, что этот вопрос должен быть проработан законодательно до конца апреля, передает ТАСС.

Пенсионная реформа на Украине, по данным СМИ, будет включать в себя отмену солидарной пенсионной системы и всех без исключения специальных пенсий. Кроме этого, бюджет Пенсионного фонда страны может быть включен в государственный бюджет.

Кроме пенсионного вопроса обсуждаются также ужесточение упрощенной системы налогообложения с 1 января 2018 года, закрепление в законах оборота земли и отмена моратория на ее продажу до 1 апреля. Также должны быть отменены рассрочки платежей населения за жилищно-коммунальные услуги и введение монетизации субсидий с 1 февраля 2017 года для коммунальных предприятий.