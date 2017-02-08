Как укрепление рубля отразится на жизни простых россиян

Борис Белкин, финансовый аналитик

Сегодня рубль имеет больше шансов продолжить ослабление к доллару и евро. Такое же, как и вчера, но, может быть, в меньших форматах.

Между тем россияне, похоже, отвыкли следить за курсами валют. По оценкам Фонда "Общественное мнение" , 28 процентов граждан России вообще не замечают влияния колебания курса рубля на их жизни. При этом 36 процентов считают рубль сильным, а 21 процент - слабым.

В то же время курс рубля по отношению к доллару и евро все равно оказывает непосредственное влияние на нашу с вами жизнь.

С одной стороны это касается наших ежедневных походов в магазин. Доля импортной рыбы - порядка 20 процентов, доля импортных овощей и фруктов порядка 10-20 процентов. В то же время импортной обуви около 70 процентов, а высокотехнологичная продукция сплошь иностранного производства. Соответственно, на ее итоговую цену, так или иначе, оказывает влияние курс рубля к доллару и евро. Пусть в отложенном, среднегодовом виде, но оказывает.

Другая сторона влияния валютного курса рубля макроэкономического характера. Сильная национальная валюта делает сложнее экспорт российской продукции за рубеж, так как она по ценам начинает приближаться к местным аналогам. Экспортировать становится сложнее, предприятия получают меньше дохода, снижая производство, налоговые поступления в бюджет падают, следовательно, государству приходится изыскивать новые источники пополнения бюджета. Которые отчасти касаются и обычного населения - через возможный рост акцизов и сборов с той или иной продукции.

А в целом - одно дело, когда доллар стоит 50 рублей при нефти по 80 долларов за баррель и совсем другое, когда он стоит 50 рублей и нефть тоже 50, но долларов. Денег нет у государства, значит, не растут зарплаты бюджетников. А если еще и экономический рост невелик, то частный сектор экономики тоже в провале.

А, значит, каждый из нас.

Пока же вчера рубль ослабел по отношению к обеим мировым валютам. Одной из причин стала нефть, которая (по сорту Brent) снизилась до 55,35 доллара за баррель. Вторая причина лежит во внутрироссийских реалиях и связана с падением спроса на рубли. С одной стороны Казначейство РФ не смогло заинтересовать банки депозитным аукционом на 100 миллиардов рублей по ставке 9,8 процента на 35 дней. С другой - со вчерашнего дня на рынке осуществляются покупки валюты в пользу Минфина , что также оказывает давление на нацвалюту и увеличивает рублевое предложение. И так может продолжаться еще несколько дней, если нефть не возобновит свой рост.

Официальный курс доллара на сегодня, 8 февраля, составляет 59 рублей 19 копеек за единицу американской валюты (укрепление на 48 копеек). За один евро дают 63,24 рубля (укрепление на 8 копеек).