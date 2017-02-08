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Как укрепление рубля отразится на жизни простых россиян
Фото: depositphotos.com
Борис Белкин, финансовый аналитик
Сегодня рубль имеет больше шансов продолжить ослабление к доллару и евро. Такое же, как и вчера, но, может быть, в меньших форматах.
Между тем россияне, похоже, отвыкли следить за курсами валют. По оценкам Фонда "Общественное мнение", 28 процентов граждан России вообще не замечают влияния колебания курса рубля на их жизни. При этом 36 процентов считают рубль сильным, а 21 процент - слабым.
В то же время курс рубля по отношению к доллару и евро все равно оказывает непосредственное влияние на нашу с вами жизнь.
С одной стороны это касается наших ежедневных походов в магазин. Доля импортной рыбы - порядка 20 процентов, доля импортных овощей и фруктов порядка 10-20 процентов. В то же время импортной обуви около 70 процентов, а высокотехнологичная продукция сплошь иностранного производства. Соответственно, на ее итоговую цену, так или иначе, оказывает влияние курс рубля к доллару и евро. Пусть в отложенном, среднегодовом виде, но оказывает.
Другая сторона влияния валютного курса рубля макроэкономического характера. Сильная национальная валюта делает сложнее экспорт российской продукции за рубеж, так как она по ценам начинает приближаться к местным аналогам. Экспортировать становится сложнее, предприятия получают меньше дохода, снижая производство, налоговые поступления в бюджет падают, следовательно, государству приходится изыскивать новые источники пополнения бюджета. Которые отчасти касаются и обычного населения - через возможный рост акцизов и сборов с той или иной продукции.
А в целом - одно дело, когда доллар стоит 50 рублей при нефти по 80 долларов за баррель и совсем другое, когда он стоит 50 рублей и нефть тоже 50, но долларов. Денег нет у государства, значит, не растут зарплаты бюджетников. А если еще и экономический рост невелик, то частный сектор экономики тоже в провале.
А, значит, каждый из нас.
Пока же вчера рубль ослабел по отношению к обеим мировым валютам. Одной из причин стала нефть, которая (по сорту Brent) снизилась до 55,35 доллара за баррель. Вторая причина лежит во внутрироссийских реалиях и связана с падением спроса на рубли. С одной стороны Казначейство РФ не смогло заинтересовать банки депозитным аукционом на 100 миллиардов рублей по ставке 9,8 процента на 35 дней. С другой - со вчерашнего дня на рынке осуществляются покупки валюты в пользу Минфина, что также оказывает давление на нацвалюту и увеличивает рублевое предложение. И так может продолжаться еще несколько дней, если нефть не возобновит свой рост.
Официальный курс доллара на сегодня, 8 февраля, составляет 59 рублей 19 копеек за единицу американской валюты (укрепление на 48 копеек). За один евро дают 63,24 рубля (укрепление на 8 копеек).
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