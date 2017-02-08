Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний

Росавиация отозвала сертификаты эксплуатанта у двух российских авиакомпаний - "Бурятские авиалинии" и "Пионер-региональные авиалинии". Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Бурятские авиалинии", парк которых состоял из одного самолета Ан-24РВ и двух вертолетов Ми-8ТВ, выполнял полеты с истекшим ресурсом двигателей. В Росавиации назвали этот факт грубейшим нарушением норм летной годности, которое угрожает безопасности пассажиров.

"Авиакомпания "Пионер-региональные авиалинии" (в парке 5 самолетов Ан-24, из них только три с действующим сертификатом летной годности) в нарушение воздушного законодательства выполняла полеты на самолетах других авиакомпаний, не включенных в ее собственный сертификат эксплуатанта", - сообщает Росавиация.

Как отметили в ведомстве, аннулированные лицензии не восстанавливаются.