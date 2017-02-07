PwC: к 2050 году Россия станет первой экономикой Европы

Россия к 2050 году станет крупнейшей экономикой Европы. К такому выводу пришли специалисты PricewaterhouseCoopers (PwC). Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на доклад консалтингового агентства

Согласно прогнозу аналитиков, США к 2050 году уступят место крупнейшей экономики Китаю, вторую строчку займет Индия. Также с нынешнего седьмого на пятое место поднимется Бразилия, а с восьмого на четвертое – Индонезия. Эксперты подчеркивают, что четвертая крупнейшая экономика мира, Япония, опустится на восьмую строчку. Россия, по данным PwC, останется на 6 месте в рейтинге, однако станет крупнейшей экономикой Европы благодаря потерянным позициям Германии. Аналитики агентства отмечают, что самый сильный рост экономик ждет Вьетнам (с 32 места на 20), Филиппины (с 28 на 19) и Нигерию (с 22 на 14). В целом, по прогнозу PwC, экономическое превосходство перейдет от стран «Большой семерки» к «Семерке развивающихся стран», на долю которой к 2050 году будет приходится 50% мирового ВВП. Как отмечается в докладе, если не произойдет глобальных катастроф, а экономический рост будет поощряться, то к 2050 году мировой ВВП увеличится в два раза.