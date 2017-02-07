Миллионер хочет построить на островах Кирибати «альтернативную Россию»

Российский миллионер Антон Баков представил властям тихоокеанской Республики Кирибати инвестиционный план, согласно которому он планирует построить «альтернативную Россию» на арендованных островах, сообщает The Guardian

Возвести необходимую инфраструктуру для бизнеса и туризма миллионер планирует на трех островах: Молден, Старбак и Миллениум. Баков рассказал, что Кирибати привлекла его прекрасным климатом, необитаемыми островами и немногочисленным населением.

Он уверен, что уже через 10-15 лет на островах может появиться новое государство, которое могло бы стать новой «империей Романовых».

Власти республики пока не дали ответ российскому миллионеру.