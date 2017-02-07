Минфин приступил к покупке валюты на рынке

Минфин РФ начал покупку иностранной валюты на рынке. Валюта приобретается за счет дополнительных доходов от продажи нефти и газа, сообщает «Интерфакс»

Осуществлять приобретение валюты будет Банк России . Операции по покупке будут проводиться в течение 18 рабочих дней с 7 февраля по 6 марта. Ежедневно регулятор планирует покупать валюту на сумму 6,281 млрд рублей. Всего Минфин направит на покупку валюты в феврале 113,1 млрд рублей.

Объем ежемесячных операций зависит от суммы нефтегазовых доходов бюджета. Покупка валюты будет осуществляться, пока фактическая цена на нефть Urals превышает 40 долларов за баррель. Если она упадет в цене ниже 40 долларов, то Минфин РФ будет проводить операции по продаже валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов.