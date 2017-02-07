После 13 февраля доллар может уйти в рекордное падение

Шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев рассказал, что рубль продолжает укреплять свои границы, а курс доллара в период 13-15 февраля имеет серьезные шансы рекордно опуститься. По прогнозам эксперта, доллар может упасть до 57 рублей. Последний раз курс иностранной валюты опускался ниже 57 рублей 21 июля 2015 года, сообщает «Российская газета»

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«Инвесторов по-прежнему привлекает гарантированная премия по купону: от 8,1 до 8,4 процента годовых в бумагах со сроком погашения от 2 до 15 лет. И 8,8 процента по однолетним, а также до 10 процентов по облигациям на 3-6 месяцев», - сказал Пушкарев.

Он также отметил, что Иран готов нарастить добычу нефти до 4 миллионов баррелей в сутки вопреки сделке с ОПЕК . В таком случае цена на нефть сможет опуститься на 3-4 доллара до 53 долларов за баррель и ниже, а доллар может подняться в цене до 61-62 рублей.

«Если все же история вокруг иранских 4 миллионов баррелей плавно сойдет на нет - то в период 13-15 февраля или даже раньше, наоборот, курс доллара имеет серьезные шансы опуститься за 57 рублей или даже ниже (последний раз курс доллара опускался ниже 57 рублей 21 июля 2015 года). И пока шансы на сценарий с укреплением рубля выше», - рассказал Пушкарев.