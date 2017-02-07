После 13 февраля доллар уйдет в рекордное падение

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade:

Рубль продолжает постепенно укрепляться. И хорошую поддержку отечественной валюте оказывает активный спрос на российские активы. Прежде всего, на облигации федерального займа (ОФЗ Минфина России ).

Инвесторов по-прежнему привлекает гарантированная премия по купону: от 8,1 до 8,4 процента годовых в бумагах со сроком погашения от 2 до 15 лет. И 8,8 процента по однолетним, а также до 10 процентов по облигациям на 3-6 месяцев.

Для сравнения, доходность по 10-леткам США сейчас - 2,5 процента годовых, Австралии - 2,7 процента годовых, и это максимальные цифры среди признанно благонадежных государств. А, например, по казначейским бумагам Германии инвестор может рассчитывать не более чем на 0,4 процента годовых. Разница в процентных ставках и движет капиталами.

Очередные размещения - 8, 15 и 25 февраля, что вполне может вызвать дополнительные покупки российской валюты ближе к указанным датам со стороны иностранных инвесторов.

По нефти рынки питают надежды на следующий понедельник, 13 февраля. Ожидаем от ОПЕК официальную статистику по соблюдению квот на сокращение добычи. И этот факт уже заранее оказывает поддержку ценам. Работает классический постулат: "покупай не факты, а ожидания". Ожидания же в большинстве своем в том, что Венские договоренности выполняются. Цены на марку Brent будут и дальше колебаться в пределах 54,7-57,5 - но при случае реален и прорыв выше новогодних максимумов к отметке в 60 долларов за баррель.

Доля интриги: в субботу были сообщения, что Иран готов нарастить добычу до 4 миллионов баррелей в сутки вопреки сделке с ОПЕК, где добыче Ирана позволили расти не более чем до 3,8 миллиона баррелей. Впрочем, рынки этим пока не впечатлились, и нефть продолжила медленный рост.

Достоверность новости под вопросом, а разница в 0,2 миллиона баррелей при общем объеме сокращения в 1,8 миллиона баррелей вроде бы не так велика. Но теоретически это может вбить клин между Ираном и другими странами картеля, которые пошли на добровольные сокращения.

Услышим дополнительные новости на этот счет? Тогда нефть сможет опуститься на 3-4 доллара, протестировав уровень 53 доллара за баррель и ниже, а доллар может подняться в цене до 61-62 рублей.

Если все же история вокруг иранских 4 миллионов баррелей плавно сойдет на нет - то в период 13-15 февраля или даже раньше, наоборот, курс доллара имеет серьезные шансы опуститься за 57 рублей или даже ниже (последний раз курс доллара опускался ниже 57 рублей 21 июля 2015 года). И пока шансы на сценарий с укреплением рубля выше.

Так что перед праздничными выходными 23-26 февраля, это следует иметь в виду, особенно тем, кто собирается на отдых и планирует покупку валюты.

Курс евро, скорее всего, будет неспешно колебаться по отношению к доллару, в широком диапазоне 1,0550-1,0850.