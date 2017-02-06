Минфин займет у населения 20-30 миллиардов рублей

Россиянам все-таки предложат вложиться в облигации федерального займа (ОФЗ). Намерение выпустить долговые бумаги для населения вчера подтвердило министерство финансов . Но конкурировать с банковскими вкладами гособлигации для граждан скорее всего не смогут, предупреждают в ведомстве.

Ежегодный объем размещения "розничных" ОФЗ планируется на уровне 20-30 миллиардов рублей. Об этом говорится в "Основных направлениях долговой политики на 2017-2019 годы", которые вчера опубликовало министерство финансов.

Дебютный выпуск госбумаг для граждан должен был состояться еще в конце прошлого года. Но "премьеру" нового инструмента отложили. Министр финансов Антон Силуанов объяснил это тем, что ведомству не удалось договориться о приемлемых условиях размещения с банками. Однако тогда же он заявил, что от своих планов не отказывается и собирается осуществить их в первом квартале 2017 года.

Сейчас доля граждан в структуре инвесторов - держателей гособлигаций крайне мала. С появлением нового долгового инструмента она должна увеличиться.

Гособлигации для населения не смогут конкурировать с банковскими депозитами, предупреждает минфин Сумма в 20-30 миллиардов рублей, которую надеется привлекать минфин от ежегодного размещения "розничных" госбумаг, погоды не сделает. Для сравнения, в новом трехлетнем бюджете заложены чистые заимствования на более чем триллион рублей ежегодно. Поэтому, как поясняют в минфине, цель нового инструмента - не выполнение программы заимствований, а повышение финансовой грамотности граждан и их стимулирование к средне- и долгосрочным сбережениям.

Важным отличием облигаций для населения от "классических" ОФЗ станет нерыночный характер нового инструмента, отсутствие их вторичного обращения, запрет на владение ими юридическим лицам, напоминает минфин. По своим характеристикам и уровню риска облигации для населения будут "находиться" между банковскими депозитами и обычными ОФЗ, обращающимися на организованном финансовом рынке.

По этой причине новые бумаги, скорее всего, не будут конкурировать с банковскими вкладами. Для граждан, которые не являются профессиональными участниками рынка, покупка и владение "розничными" ОФЗ станет своего рода промежуточным шагом на пути от банковского депозита к рыночным ценным бумагам, имеющим вторичное обращение и сопряженным с повышенными рисками, уточняется в "Основных направлениях долговой политики".

В целом, по мере того как будут "таять" средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, Россия будет наращивать объемы заимствований. Прежде всего на внутреннем рынке. К концу 2019 года они, скорее всего, станут основным источником финансирования дефицита федерального бюджета, прогнозируют в минфине. Внешние заимствования, напротив, будут ограничены. Объем госдолга России по отношению к ВВП к концу этого года может составить 14,7 процента, а по итогам 2019-го - вырасти до 15,7 процента. Однако и после этого по мировым меркам он будет оставаться низким, а показатели долговой устойчивости - в пределах безопасных зон.