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Россиянам отключат безлимитный мобильный интернет
Возможность подключения к безлимитному мобильному интернету может исчезнуть в России. Крупнейшие российские сотовые операторы отказываются от пакетов безлимитного интернета в своих тарифных предложениях. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету».
«Опция закрывается для новых подключений из-за низкой востребованности. За последний месяц мы видели крайне незначительное количество новых подключений, что в масштабах федерального оператора по сути означает полное отсутствие интереса», - говорится в сообщении «Мегафон» в официальном аккаунте оператора в Twitter.
В компании подчеркнули, что изменения не коснутся тех абонентов, кто подключил услугу до 1 февраля. Кроме того, в январе 2017 года компания «Скартел» (бренд Yota) убрала из линейки тарифных планов возможность подключения к безлимитному интернету за фиксированную плату. В публикации отмечается, что на настоящий момент данную услугу не отменили компании Tele2 и МТС.
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