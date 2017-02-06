У Стаса Михайлова нашелся строительный бизнес

Певец Стас Михайлов стал учредителем компании ООО «Строй инвест». Предприятие связано с одноименной группой, занимавшейся строительством жилых комплексов в Москве. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РБК

«Я не могу давать никакой коммерческой информации, могу лишь заверить, что ничем неприличным он (Стас Михайлов) не занимается. Все, что хочет сказать артист, он говорит со сцены, в своем творчестве. Все остальное — его личная частная жизнь. Это не значит, что ему есть что скрывать, но должно же у человека быть что-то личное», — заявил директор Стаса Михайлова Сергей Кононов

В публикации отмечается, что музыканту принадлежит 50% акций компании, зарегистрированной 9 декабря 2016 года. Остальные 50% акций поделены в равных долях между Вероникой Дворкиной и ООО «УК Инвестпроект». Согласно данным СПАРК, компания занимается возведением жилых и нежилых зданий. Журналисты издания подчеркивают, что это не единственный бизнес Михайлова, не связанный с музыкой. Среди его проектов – развитие сети ресторанов Kommunalka. По данным журнала Forbes, доход певца с 2011 года мог составить примерно 62,4 миллиона долларов. Сам исполнитель заявлял о планах открыть 5-10 ресторанов в Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге и Красноярске.

На рынке недвижимости ранее была известна группа компаний «Строй инвест», директором обеих компаний, согласно регистрационным данным, является Владимир Мазур . Кроме того, у компаний совпадает адрес центральных офисов: Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2. Участие Стаса Михайлова в работе компании отказался прокомментировать помощник Мазура, заявив, что ответить на этот вопрос «может только сам гендиректор, а он находится на встречах».

По данным издания, группа компаний «Строй инвест», основанная в 2003 году, выступала, среди прочего, инвестором и застройщиком торгового центра на Третьем транспортном кольце «Тройка». Также компания занималась строительством жилых комплексов в столице «Сильвер Плаза» и «Каретный плаза».