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Почта России ответила на обвинения в создании кладбища авто
В пресс-службе Почты России рассказали, что сотрудничают с правоохранительными органами по делу о "кладбище" автомобилей EMS, сообщает Life.
«Все материалы по факту противоправных действий с автотранспортом подразделения EMS в Москве собрала служба безопасности Почты России и в 2016 году передала в правоохранительные органы для принятия процессуального решения», - рассказали в пресс-службе организации.
Отмечается, что средний возраст машин, которые находятся на стоянке в Видном, не превышает шесть лет. В Почте России обещали реализовать хранящуюся технику в соответствии с законом.
Ранее сообщалось, что из 350 служебных авто EMS только 108 остались на ходу. Остальные машины не работают или исчезли без следа.
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