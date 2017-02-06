Почта России ответила на обвинения в создании кладбища авто

«Все материалы по факту противоправных действий с автотранспортом подразделения EMS в Москве собрала служба безопасности Почты России и в 2016 году передала в правоохранительные органы для принятия процессуального решения», - рассказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что средний возраст машин, которые находятся на стоянке в Видном, не превышает шесть лет. В Почте России обещали реализовать хранящуюся технику в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что из 350 служебных авто EMS только 108 остались на ходу. Остальные машины не работают или исчезли без следа.