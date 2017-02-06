Далее:
Главное сейчас
Рамблер/новости

Почта России ответила на обвинения в создании кладбища авто

Почта России ответила на обвинения в создании кладбища авто
Фото:
В пресс-службе Почты России рассказали, что сотрудничают с правоохранительными органами по делу о "кладбище" автомобилей EMS, сообщает Life.
«Все материалы по факту противоправных действий с автотранспортом подразделения EMS в Москве собрала служба безопасности Почты России и в 2016 году передала в правоохранительные органы для принятия процессуального решения», - рассказали в пресс-службе организации.
Отмечается, что средний возраст машин, которые находятся на стоянке в Видном, не превышает шесть лет. В Почте России обещали реализовать хранящуюся технику в соответствии с законом.
Ранее сообщалось, что из 350 служебных авто EMS только 108 остались на ходу. Остальные машины не работают или исчезли без следа.
Авто Бизнес Общество
МВД Почта России
Оставить комментарий

Последние новости