Sberbank CIB назвал сроки девальвации рубля

По мнению экспертов, интервенции не приведут к серьезному ослаблению рубля в феврале, «однако эффект от покупок валюты может усилиться во втором и третьем кварталах, когда положительное сальдо счета текущих операций будет небольшим».

По прогнозу Sberbank CIB, действия Минфина могу вызвать рост доллара до 64 рублей, из-за чего на один процентный пункт может увеличиться инфляция. «Однако этому инфляционному давлению будет противодействовать сохранение жесткой денежно-кредитной политики в течение более длительного времени», - отметил главный стратег Sberbank CIB по рынку валют и процентным ставкам Том Левинсон

Ранее Минфин объявил о начале валютных интервенций с февраля 2017 года. СМИ писали, что ведомство считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать национальную валюту на 10 процентов. Сейчас доллар торгуется в районе 59 рублей.