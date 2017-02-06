У Почты России нашли кладбище служебных авто

ФСБ начала расследование в отношении московской службы экспресс-доставки EMS Почта России , автопарк которой оказался «доведен до состояния хлама». Об этом сообщает Life со ссылкой на документы столичного управления федеральной почтовой службы (УФПС).

Из этих документов следует, что среди 350 новых служебных иномарок только 108 «остаются на ходу». По данным Life, остальные автомобили «разбиты и разобраны, а еще несколько машин бесследно исчезли».

Речь идет о Volkswagen Caddy, а также о коммерческих фургонах Fiat Ducato, Mercedes Sprinter и Iveco EuroCargo. Большинство из них - 207 автомобилей - были новыми.

Источники издания заявили, что нарушения в EMS Почта России были обнаружены несколько месяцев назад. «Получив предварительные документы на автопарк, хозяйственники УФПС решили воочию посмотреть на передаваемое им наследство EMS. Когда они приехали на стоянку под открытым небом, где размещался автопарк службы экспресс-доставки, то застали битые и разукомплектованные темно-синие фургоны с логотипами EMS Почта России», - утверждает Life.

По словам источника издания в спецслужбах, стоянку служебных автомобилей никто не охранял. В ходе проверки выяснилось, что 95 автомобилей неисправны, а 132 - разукомплектованы. Представители EMS не смогли представить документы о том, куда пропали запчасти и кузовные детали, отмечает Life. Специалисты УФПС смогли установить пробег только на 118 из всех машин. Кроме того, автомобили не были оснащены аптечками, огнетушителями, знаками аварийной остановки, домкратами и запасными колесами.

В итоге УФПС приняло на свой баланс только 94 автомобиля. Остальные машины EMS теперь будет списывать на запчасти и металлолом.

EMS Почта России начала работать 1 марта 2004 года. Сеть доставки документов и грузов EMS состоит из 42 тысяч отделений связи по всей России. Посылки развозят почти 850 автомобилей.