Рублю не дадут опуститься до 60 за доллар

Сегодня рубль может как вырасти, так и упасть, понедельник - такой день, когда однозначно определить направление курсовых колебаний вряд ли получится. Хотя выросшая в пятницу нефть, преодолевшая психологическую отметку в 57 долларов, и данные по безработице в США дают все-таки рублю шанс укрепиться. Немного.

В целом же всю неделю на стороне рубля будут играть три фактора - Иран, ФРС США и российский Центробанк . Все они - с прошлой недели, но влияние распространят и на эти семь дней.

Первое - заседание ФРС. Оно будет иметь среднесрочные последствия, потому что теперь рынок не ожидает повышения ставки и в марте, перенеся мысли об этом на июнь. А последняя статистика говорит о том, что оплата труда в США растет недостаточно быстро и это тоже снижает вероятность быстрого повышения ставки. Второе - решение российского ЦБ по ставке. Оно ожидалось, но риторика после была относительно жесткой. Это также может поддержать рубль. И, наконец, третье - санкции против Ирана. Вряд ли можно предположить, что будет полноценный возврат к прежней политике США в этом направлении, но какие-то ужесточения безусловно будут. И точно так же безусловно они повлияют на рост цен черного золота.

В результате рубль будет себя чувствовать достаточно стабильно и даже с претензией на рост.

А вот информация о том, что уже 7 февраля ЦБ намерен начать покупку валюты для целей министерства финансов - это главный фактор против укрепления нацвалюты. В кумулятивном долгосрочном плане покупки Минфина нейтрализуют положительное сальдо, размер профицита текущего счета. С учетом этого рубль мог бы опуститься в ближайшее время до 60-61, но пока этого не произойдет.

Пока в пятницу же в рамках индексной сессии рубль умеренно укрепился по отношению к обеим мировым валютам. Одна из причин - стандартная и связана с нефтью, стоимость которой в последний рабочий день прошлой недели перевалила за 57 долларов, если покупать "бочку" сорта Brent. WTI тоже не остался в стороне, баррель этого сорта достиг уровня в 53,9 доллара.

Вторым фактором стала ставка ЦБ, а точнее - заявление регулятора после заседания, которое экспертами было оценено как "ястребиное". Суть в том, что раньше Банк России признавал возможность снижения ставки в течение 2017 года. А теперь, подчеркнув, что снижение инфляции обусловлено в том числе и временными факторами, считает, что потенциал уменьшения ставки сократился.