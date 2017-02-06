Россияне накопили долгов более чем на 5 трлн рублей

Согласно официальной статистике Федеральной службы судебных приставов (ФССП), по итогам 2016 года у приставов находилось 70,2 млн дел на общую сумму более 5 трлн руб. Средняя сумма задолженности граждан составила 72 тыс. руб. В общем же просроченные долги и физических, и юридических лиц в прошлом году превысили 9 трлн руб. По сравнению с 2015-м они выросли почти на 2 трлн руб. (19,8%).

Наибольшая доля исполнительных производств в 2016 году велась в отношении граждан — 88%. Как ни странно, они опередили юрлиц и по сумме долгов (56%). И больше всего денег эти граждане задолжали банкам (44,4%) — по итогам 2016-го, по данным ФССП, сумма задолженности банкам, МФО и всевозможным кредитным кооперативам по исполнительным производствам составила более 2,2 трлн руб.