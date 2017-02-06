Исследование: поколение Z изменит мировой рынок труда

Новое поколение, названное Z, впервые попало в масштабное трудовое исследование, проведенное компанией Universum совместно с Центром лидерства Массачусетского технологического института. Опрошены были 18 337 молодых людей из 19 стран, относящихся трем поколениям: Х (1969–1983 годов рождения), Y (1984–1996 годов) и Z (с 1997-го и дальше). В числе респондентов — 796 молодых россиян, из которых 99 — 15–20-летних.

Согласно исследованию уже через три года представители поколения Z составят 20% рабочей силы в мире, и работодателям пора учиться иметь с ним дело. Когда 15–20-летних спрашивают о будущей работе, 53% из них признаются, что особенно боятся не найти места, соответствующего их индивидуальности. По данным консалтинговой компании Ernst & Young, «зеты» станут доверять боссу, если он относится к ним с уважением и поступает этично — вот два главных требования. «Мудрые деловые решения» — это только на пятом месте.

«Если представителей нового поколения пытаться мотивировать теми же методами, что и поколение X, это не даст эффекта»,— уверена Евгения Шамис, основатель и координатор проекта “RuGenerations, теория поколений в России”. Так, чтобы привлечь на работу «игреков», сайт компании должен говорить, что «ты можешь изменить мир, сделать его лучше». В то время как для представителей поколения X куда важнее донести месседж об уникальности компании и проектов.