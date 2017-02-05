FT рассказала о рекордных инвестициях в Россию

Инвестиции в российские облигации достигли рекордных показателей на фоне улучшения отношений между Россией и США и роста цен на нефть, сообщает Financial Times.

По данным издания, за последнюю неделю января приток капитала в фонды российских облигаций составил 140 миллионов долларов. Всего с момента избрания Дональда Трампа президентом США Россия привлекла в свои активы около 700 миллионов долларов.

Благодаря притоку капитала выросли фондовые индексы страны — так, MSCI Russia с момента избрания Трампа вырос на 19%.

С точки зрения экономистов Банка Америки, существует большая вероятность того, что "противостояние" между Россией и Западом закончится в начале 2018 года. Такие прогнозы связаны, во-первых, с ростом недовольства в Европе антироссийскими санкциями, а во-вторых, с готовностью администрации Трампа идти на компромиссы с Москвой.

"Российско-американские отношения, похоже, пойдут на поправку. А ввиду того, что инфляция, скорее всего, продолжит сокращаться и что Центробанк , возможно, несколько раз понизит процентные ставки в этом году, мы полагаем, что положение российских облигаций на рынке улучшится", — заявил FT Вин Тин, стратег компании Brown Brohers Harriman.

В прошлом году западные СМИ отмечали, что инвесторы готовы вкладываться в российские ценные бумаги, несмотря на санкции. В сентябре Россия разместила второй транш евробондов, который сразу же был готов обслуживать международный клиринговый центр Euroclear.