СМИ: в России появилась защищенная законом схема отмывания денег

Защищенная законом со всех сторон схема отмывания денежных средств появилась в России, в рамках нее, по оценке ЦБ , в 2016 году было выведено из РФ около 16 миллиардов рублей, сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на участников банковского сектора.

Всего суды приняли решения по искам, которые имеют признаки такой схемы на сумму более 37 миллиарда рублей, при этом суммы исков варьируются от 0,4 миллиарда рублей до 6 миллиардов рублей. Отмечается, что, по сути, речь идет о модификации "молдавской" схемы отмывания с помощью судебных решений. В схеме появилось новое звено — Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Газета поясняет, что два юрлица (резидент и нерезидент РФ) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.

Истцом является нерезидент, он требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с требованием. Суды, как правило, принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке.

Пока законно

"Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении…. Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний", — пояснили газете в Банке России.

Там рассказали, что по указанным адресам должников, как правило, не существует, они не ведут реальную деятельность. Поясняется, что выявить их вполне реально, однако у судов нет ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга и сопоставлять объемы взыскания с масштабом деятельности должника. В Верховном суде газете отказались комментировать ситуацию.

Судебные приставы также не могут остановить мошенников, поскольку ФССП не имеет полномочий по оценке судебных решений, а только исполняет их. Отмечается, что банки тоже не могут ничего сделать, поручение о переводе средств поступает не от участника схемы, а от ФССП, и банки отказать в его исполнении не имеют права.

ЦБ планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций, согласно которым банкам следует принимать решение о квалификации операций, которые проводятся в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных.