Трамп выразил восхищение своей дочерью на фоне отказа торговых сетей работать с ней

Президент США Дональд Трамп в субботу выразил восхищение своей дочерью Иванкой на фоне скандала, связанного с отказом торговых сетей продавать вещи под ее маркой.

"Я так горжусь моей дочерью Иванкой. Оскорбляемая и с таким плохим отношением к себе со стороны СМИ, она продолжает идти с высоко поднятой головой. Это правда потрясающе!", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее сеть универмагов Nordstrom решила отказаться от закупки модных изделий и аксессуаров, производимых брендом Иванки Трамп. Компания объяснила это снижением спроса на данную продукцию. По данным газеты WSJ, объемы продаж товаров указанного бренда упали в магазинах Nordstrom примерно на треть за последний финансовый год. Об отказе от дальнейших продаж модных вещей от Иванки объявили также торговые сети Neiman Marcus, Belk, Jet, ShopStyle и ряд других.

35-летняя Иванка выпускала собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Иванка наряду с сыновьями Трампа Эриком и Дональдом-младшим занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве. В январе дочь нового президента заявила, что уйдет в отставку со своего поста.