В России появилась законная схема отмывания денег

В России появилась новая схема отмывания денег через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), «которая со всех сторон защищена законом», сообщает газета «Коммерсант»

Два юрлица (резидент и нерезидент РФ) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Нерезидент требует погасить задолженность, а резидент соглашается с требованием. Суды принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП.

В результате приставы в принудительном порядке списывают с должника средства в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Всего по имеющим признаки такой схемы искам суды взыскали более 37 млрд рублей.

В прошлом году по этой схеме на зарубежные счета было переведено около 16 млрд рублей, или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год.