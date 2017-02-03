Главное сейчас
Главные события у вас в почте
ЦБ отозвал лицензии у 5 страховых компаний
Банк России решением от 2 февраля отозвал лицензию у страховой компании "Национальная страховая группа" и назначил в компанию временную администрацию.
За допущенные в работе нарушения лишена лицензии "Международная страховая компания профсоюзов "МЕСКО", сообщает ЦБ.
Банк России отозвал также лицензию у "Страхового общества ЖАСО" в связи с добровольным отказом компаниии от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
Лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности лишено общество с ограниченной ответственностью "Индастриал страховые брокеры".
ЦБ отозвал также лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокерский центр "РОЛЬФ ИНШУРЕНС". Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/80858
Оставить комментарий