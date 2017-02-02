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В Европе операторы повысили цены для «Мегафона» на 482%
Европейские сотовые операторы в преддверии отмены роуминга внутри ЕС уведомили «Мегафон» о повышении тарифов на 482 процента. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пояснили агентству в компании, из-за отмены внутрисоюзного роуминга в Евросоюзе начали повышать межоператорские тарифы для операторов из стран, не входящих в ЕС. В «Мегафоне» заявили, что в итоге это может привести к росту цен для абонентов.
Руководитель пресс-службы «Мегафона» Юлия Дорохина отметила, что около 80 процентов голосового трафика российских абонентов в роуминге приходится именно на европейские страны.
«Вполне возможно, что будут введены и другие изменения по мере того, как «безроуминг» в ЕС заработает, и операторы смогут проанализировать свою операционную эффективность в новых условиях», - добавила Дорохина.
В октябре 2016 года Европарламент одобрил отмену с 15 июня 2017-го платы за роуминг внутри ЕС для местных операторов. Эксперты неоднократно предупреждали, что после отмены роуминга внутри Евросоюза европейские операторы увеличат тарифы для иностранцев, чтобы компенсировать выпадающие доходы.
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