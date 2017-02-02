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В Европе операторы повысили цены для «Мегафона» на 482%

Операторы повысили цены для «Мегафона» на 482%
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Европейские сотовые операторы в преддверии отмены роуминга внутри ЕС уведомили «Мегафон» о повышении тарифов на 482 процента. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пояснили агентству в компании, из-за отмены внутрисоюзного роуминга в Евросоюзе начали повышать межоператорские тарифы для операторов из стран, не входящих в ЕС. В «Мегафоне» заявили, что в итоге это может привести к росту цен для абонентов.
Руководитель пресс-службы «Мегафона» Юлия Дорохина отметила, что около 80 процентов голосового трафика российских абонентов в роуминге приходится именно на европейские страны.
«Вполне возможно, что будут введены и другие изменения по мере того, как «безроуминг» в ЕС заработает, и операторы смогут проанализировать свою операционную эффективность в новых условиях», - добавила Дорохина.
В октябре 2016 года Европарламент одобрил отмену с 15 июня 2017-го платы за роуминг внутри ЕС для местных операторов. Эксперты неоднократно предупреждали, что после отмены роуминга внутри Евросоюза европейские операторы увеличат тарифы для иностранцев, чтобы компенсировать выпадающие доходы.
Бизнес Москва
Европарламент Мегафон ЕС
Юлия Дорохина
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