В Европе операторы повысили цены для «Мегафона» на 482%

Европейские сотовые операторы в преддверии отмены роуминга внутри ЕС уведомили «Мегафон» о повышении тарифов на 482 процента. Об этом сообщает РИА Новости

Как пояснили агентству в компании, из-за отмены внутрисоюзного роуминга в Евросоюзе начали повышать межоператорские тарифы для операторов из стран, не входящих в ЕС. В «Мегафоне» заявили, что в итоге это может привести к росту цен для абонентов.

Руководитель пресс-службы «Мегафона» Юлия Дорохина отметила, что около 80 процентов голосового трафика российских абонентов в роуминге приходится именно на европейские страны.

«Вполне возможно, что будут введены и другие изменения по мере того, как «безроуминг» в ЕС заработает, и операторы смогут проанализировать свою операционную эффективность в новых условиях», - добавила Дорохина.