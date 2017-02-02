Источник: "Почта России" работает штатно, несмотря на слухи об уходе Страшнова

"Слухи об отставке генерального директора, распускаются приблизительно раз в квартал с момента его прихода на почту. Просто кому-то очень хочется выдать желаемое за действительное. Мы уже не обращаем на это внимание", - сказал источник в "Почте России".

Тем не менее, информацию об уходе Страшнова подтвердили источники ТАСС, близкие к Минсвязи, администрации президента и "Почте России".

По данным "Коммерсанта", новым руководителем одного из крупнейших предприятий России может стать член правления "Ростеха" Сергей Куликов , с которым уже два раза встречался министр связи Николай Никифоров для обсуждения деталей назначения.

Заместитель министра связи Михаил Евраев , а также сам Страшнов отказались прокомментировать ТАСС публикацию в "Коммерсанте". От комментариев также отказались представители "Ростеха" и пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича , который в правительстве курирует "Почту России".

"Уходит не только Страшнов, но и вся его команда, все вместе", - рассказал другой источник ТАСС, близкий к "Почте России". По данным источника, уход Страшнова может занять от одного до двух месяцев в зависимости от хода переговоров о выплате компенсации. При этом источник подчеркнул, что с потенциальными преемниками ведутся переговоры, но окончательного решения пока нет.

Расслабляться некогда

При Страшнове темп реформ предприятия ускорился, была принята стратегия развития "Почты", однако новой команде не удалось решить одну из своих главных задач и превратить "Почту" из унитарного предприятия в акционерное общество, что позволило бы обеспечить большую независимость руководства компании в принятии решений.

"Результаты нашей работы говорят сами за себя - объемы посылок в 10 раз выросли, дел по горло. Все работают в штатном режиме, расслабляться некогда", - заявил источник в "Почте".

В конце 2016 года Генеральная прокуратура в ходе проверки выявила факт выплаты главе "Почты России" Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и направила материалы в Следственный комитет для проверки. Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил в интервью ТАСС, что считает доходы Страшнова антирекордом и наглостью.

По мнению Страшнова, обвинения прокуратуры создают плохой прецедент в отношении других руководителей государственных компаний, который в дальнейшем станет препятствием для найма высокооплачиваемых менеджеров "с рынка" в государственные компании.

По данным "Коммерсанта" другими кандидатами на пост являются помощник Дворковича Александр Устинов, член совета по стратегическому развитию "Почты России" Евгений Биргер и заместитель министра связи Михаил Евраев.