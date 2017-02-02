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Главе «Почты России» Страшнову готовят замену
Топ-менеджер госкорпорации Ростех Сергей Куликов может возглавить "Почту России", сообщает «Коммерсант».
Минкомсвязь активно ищет замену руководителю ФГУП Дмитрию Страшнову, который оказался замешан в нескольких скандалах с участием правоохранительных органов. Самым вероятным преемником источники называют топ-менеджера «Ростеха» Сергея Куликова, которого уже согласовали ФСБ и администрация президента.
Задачей нового руководителя станет перевод "Почты России" на бизнес-ориентированную модель управления, акционирование и последующая приватизация ФГУП. Источники издания сообщают, что Куликов уже дважды встречался по поводу своего возможного назначения с министром связи Николаем Никифоровым.
Сорокалетний Сергей Куликов почти десять лет был личным помощником Сергея Чемезова — сначала в «Рособоронэкспорте», а затем в «Ростехе». В 2009 году возглавил его аппарат, а в 2013 году стал исполнительным директором госкорпорации. Также с 2015 года занимает пост индустриального директора радиоэлектронного комплекса «Ростеха».
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