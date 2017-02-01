"Известия": выплата по просроченным долгам физлиц не должна будет превышать ползарплаты

Правительство и Центробанк намерены выступить с инициативой ограничить права банков и микрофинансовых организаций (МФО) на взыскание просроченной задолженности по потребительским займам путем установления предельного уровня долговой нагрузки, который не будет превышать половину дохода заемщика. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву.

Пакет соответствующих предложений будет представлен президенту к 1 марта. Предполагается не только ограничить права кредитных организаций, но и определить верхнюю планку для заемщиков. Нельзя будет взять новый кредит, если уровень долга превысил допустимое значение. Фактически это означает введение индикатора долговой нагрузки на граждан, DTI (debt-to-income), пишет издание.

"Рабочая группа по DTI создана, ею руководит Алексей Симановский (советник председателя ЦБ и прежний куратор блока надзора и регулирования). Группа создана в ЦБ, на ее заседаниях вопросы долговой нагрузки будут обсуждаться с профессинальным сообществом, в том числе с банками, бюро кредитных историй. Сейчас готовится консультативный доклад", - пояснила Ксения Юдаева

Публикация первого консультативного доклада планируется в первом полугодии. Эксперты, опрошенные газетой, выделяют два нюанса в этом вопросе: точность исчисления суммы ежемесячных платежей по кредитам для заемщиков с разным уровнем доходов и точность оценок суммы ежемесячных доходов граждан.

"Не всегда удается точно оценить реальный располагаемый доход. Кроме того, доход не всегда совпадает и ограничивается только зарплатой", - пояснил, в свою очередь, газете один из участников рабочей группы при ЦБ.