На Украине в очередной раз повышают цены на газ, электроэнергию и интернет

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 февраля повышает цену на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 22%. Такое решение компания приняла в связи с ростом цены на газ в Европе.

Теперь промышленникам придется платить за газ на 1600 гривен (почти $60) больше - 9 200 гривен ($340) за 1 тыс. куб. м. Для других покупателей цена вырастет на 21,1%, или на 1760 гривен - до 10140 гривен (более $375) за 1 тыс. куб. м . "Такое повышение обусловлено ростом цен природного газа на европейском рынке", - объяснили в "Нафтогазе".

Вслед за подорожанием газа с 1 февраля украинским промышленникам повысят тарифы на электроэнергию. Для потребителей 1-го и 2-го классов напряжения тока станет дороже на 1-3% вне зависимости от обслуживающего облэнерго (кроме компаний "Энергия-Новояворск" во Львовской области и "Атомсервис" в Николаевской области). Также на 0,7-1,91% увеличены расценки для "Укрзализныци" ("Укржелдороги"). Теперь они будут составлять 143,9-180,52 копеек за кВт/час. При этом в декабрьском решении Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) говорилось, что оптово-розничные цены для промышленности будут снижены на 15%.

Однако вместо обещанных скидок на электроэнергию, тарифы промышленникам повышают.

Тарифы для уничтожения промышленности?

Эксперты считают, что сложившаяся ситуация грозит уничтожением промышленности. Как отмечает глава Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, индекс цен производителей за 2016 год превысил 35%, в то время как потребительских - только 14%. "Это значит, что себестоимость производства продукции увеличивается в среднем втрое быстрее, чем цена ее реализации. Промышленную инфляцию никто не контролирует, себестоимость продукции растет рекордными темпами. При этом бизнес заставляют повышать еще и минимальную зарплату (с 1600 до 3200 гривен - прим. ТАСС)", - отметил Кущ.

При этом, сказал эксперт, денег у людей все меньше, следовательно, спрос на товары падает. "Какие предприятия могут выжить в подобной ситуации? Это чревато уничтожением промышленности", - считает Кущ.

В гости ездить станет дороже

С 1 февраля повышает цены на проезд в железнодорожном транспорте и "Укрзализныця". И как заявил ее глава Войцех Балчун, "это будет не единственное повышение в 2017 году".

До 1 февраля, к примеру, плацкартный билет в поезде сообщением из Киева во Львов, Одессу, Ужгород и Харьков стоил 130,05 гривны (примерно $4,8). С 1 февраля проезд будет стоить 154 гривны ($5,7), а с октября - 175 гривен ($6,5). А стоимость билета в купейном вагоне из Киева в Одессу с февраля будет составлять 342 гривны ($12,6), а с октября - 388 гривен ($14,4). На 14 гривен подорожает проезд в плацкартном вагоне сообщением Киев - Ивано-Франковск, а в купейном - на 41 гривну составит 264,5 гривны, а с 1 октября - 300 гривен.

Эксперты отмечают, что украинцам стоит приготовиться к подорожанию в метро, трамваях и троллейбусах.

И провайдеры тоже

Сославшись на сложную экономической ситуации в стране, повышают цены и украинские провайдеры. Так, компания "Воля" с 1 февраля повышает тарифы на пакеты услуг ТВ, Интернет, ТВ +Интернет, "Спорт" и "Футбол HD". В среднем размер абонентской платы за услуги провайдера повысится до 6%.

Например, в Киеве пакет "Старт" (интернет) подорожает со 116 до 128 гривен, а пакет "Всесвит+Кино" (цифровое ТВ) подорожает с 218 до 232 гривен. Сообщил о прекращении действия некоторых тарифных планов и замены их на другие, более дорогие, оператор мобильной связи "Киевстар". С 1 февраля перестанут действовать тарифы "Все за 40", "Все за 70", "Все за 120", "Все за 95" и "Все за 150". Новые пакеты подорожали от 4% до 65% в зависимости от тарифного плана. На сайте компании сообщается, что пользователей этих пакетов автоматически переведут на новые тарифы.

Резкий рост тарифов

Цены на коммунальные услуги на Украине заметно повышаются уже третий год подряд. Так, с 1 мая 2015 года тарифы на отопление выросли на 71,5%, а на горячую воду - на 57%. Газ для населения вырос в цене практически втрое, а электроэнергия - на 70%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, еще в феврале 2015 года приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в пять этапов в течение двух лет. 1 марта 2016 года произошло первое повышение цен в среднем на 25%. С 1 сентября вновь произошло подорожание еще на 25%.

Следующий рост тарифов на электроэнергию запланирован с 1 марта 2017 года.

Для облегчения бремени оплаты за энергию и коммунальные услуги правительство ввело для украинцев систему субсидий. Их получают более 6 млн малообеспеченных граждан. Однако в связи с повышением тарифов на электроэнергию их число, по данным экспертов, увеличится еще минимум на миллион. Такую цифру даже в правительстве считают критической.

Эксперты считают, что в этих условиях политика повышения тарифов приведет только к росту неплатежей. Это подтверждает и Госстат. Задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в декабре 2016 года увеличилась на 17%. Сумма достигла уже 9,4 млрд гривен ($350 млн). Всего в декабре украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 7,9 млрд гривен (около $300 млн), что составило 63,8% начисленных за этот период сумм.

Окружной административный суд Киева объединил все дела, касающиеся отмены постановления кабинета министров об установлении единой цены на газ, а также постановления о повышении вдвое тарифов для населения на тепло и воду. По различным причинам, но в основном "в связи с болезнью судьи", заседание суда, начиная с августа 2016 года, постоянно переносится.