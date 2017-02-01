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Бывший министр обороны Анатолий Сердюков может стать замглавы «Ростеха»
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков может стать заместителем генерального директора госкорпорации "Ростех", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Президент РФ Владимир Путин сменил руководство Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Прежний глава ФСВТС Александр Фомин назначен заместителем министра обороны. Новым руководителем ФСВТС стал заместитель главы "Ростеха" Дмитрий Шугаев.
"Одним из кандидатов на вакантный пост (заместителя главы "Ростеха") является индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации, экс-министр обороны РФ (с 2007 по 2012 год) Анатолий Сердюков", - сообщает издание со ссылкой на несколько высокопоставленных источников в правительстве и топ-менеджеров оборонных предприятий.
Также Сердюков может сменить главу "Ростеха" Сергея Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации. По данным источников газеты, имя Анатолия Сердюкова есть в списке кандидатов от РФ в совет ОАК, внесенном в январе Минэкономики в правительство.
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