Бывший министр обороны Анатолий Сердюков может стать замглавы «Ростеха»

"Одним из кандидатов на вакантный пост (заместителя главы "Ростеха") является индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации, экс-министр обороны РФ (с 2007 по 2012 год) Анатолий Сердюков", - сообщает издание со ссылкой на несколько высокопоставленных источников в правительстве и топ-менеджеров оборонных предприятий.