СМИ: ЦБ РФ начнет покупку валюты для Минфина 7 февраля

Близкие к ЦБ РФ Минфину источники сообщили, что Центробанк начнет покупку валюты для целей министерства 7 февраля, передает Reuters.

Сообщается, что ЦБ РФ отказался от комментариев по причине недели тишины перед заседанием совета директоров, которое пройдет в пятницу. Представитель Минфина пока не отреагировал на соответствующих запрос, сообщает Reuters.

Источники, между тем, утверждают, что ЦБ РФ начнет покупку валюты по просьбе Минфина в объеме дополнительных нефтегазовых доходов при превышении фактической ценой нефти заложенного в бюджет уровня $40 за баррель. При этом в случае падения цен ниже этой отметки валюта будет продаваться.

25 января Минфин сообщал, что дневной объем операций по покупке или продаже валюты на внутреннем рынке рассчитывается как частное от деления объема операций по покупке или продаже валюты за текущий месяц, а также количества торговых дней за период с пятого торгового дня месяца до четвертого (включительно) торгового дня следующего месяца.

Покупка и продажа дневного объема валюты будет производиться равномерно в течение торгового дня.