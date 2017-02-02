Россияне дали валюте срок

Кризисная тенденция 2015 года спекулировать на краткосрочных валютных вкладах в прошлом году сменилась противоположной. Теперь население активно открывает длинные депозиты в долларах и евро. Это следует из обзора Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), где ожидают сохранения этой тенденции в 2017 году на фоне намерений Минфина возобновить закупки валюты и девальвировать рубль.

Если в 2015 году физлица предпочитали открывать вклады в долларах и евро на срок до года, а рублевые — на срок от года, то в 2016-м тренд изменился. Как посчитали в НАФИ, за прошлый год доля долгосрочных вкладов достигла 52,5% в структуре портфеля по срочности. Доля депозитов в евро на срок свыше года выросла до 56,8%. А доля рублевых вкладов на срок от года упала до 17%. При этом рубли стали приоритетом для коротких сбережений благодаря высоким ставкам.

В НАФИ ожидают сохранения этой тенденции в 2017 году. Аргументов эксперты приводят несколько: переход к структурному профициту ликвидности, возможное понижение ключевой ставки Центробанка и валютные закупки, которые Минфин планировал начать с 1 февраля. Эти факторы вместе приводят к росту доходностей на длинном горизонте и возможному ослаблению курса рубля, что делает долгосрочные вложения в доллар привлекательнее для населения.

Банкам нужна валюта на долгий срок для финансирования проектов, поэтому по долгосрочным валютным вкладам они установили максимальную доходность, признались «Известиям» опрошенные банкиры. Кредитные организации могут привлекать валюту из трех источников: у Центробанка, на рынке и у населения. ЦБ после стабилизации ситуации перестал давать банкам валюту, из-за санкций внешние размещения стали для российских компаний дорогими. Поэтому средства населения остались самым доступным способом занять в долларах.

— Сегодня на российском банковском рынке сложилась такая ситуация, что валютные долги для банков являются одним из самых дорогих источников фондирования, — объяснил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. — Многие банки в настоящий момент свои потребности в фондировании успешно закрывают за счет привлечения средств от физических лиц.

При выборе вклада клиенты ориентируются прежде всего на процентные ставки. На фоне снижения ЦБ ключевой ставки доходность упала по всем категориям вкладов. Но по долгосрочным вкладам в долларах и евро доходность упала менее значительно, чем по рублевым депозитам от года. Сегодня ставки по долгосрочным вкладам в валюте находятся в диапазоне 1–2%.

Директор по продуктам розничного бизнеса Альфа-банка Станислав Исмагилов признает, что сейчас банки предлагают максимальную доходность именно по долгосрочным валютным вкладам. Клиенты же стараются зафиксировать доходность по вкладам в валюте на более длинный срок. По словам представителя Бинбанка Натальи Меньшовой, ряд кредитных организаций вообще отказались от привлечения валютных депозитов на срок менее полугода.

В то же время банки предлагают достаточно высокую доходность по краткосрочным рублевым депозитам. Инвестируя на короткий срок, клиенты хотят не только заработать, но и иметь возможность переложиться на другой депозит в случае изменения рыночных условий. Ставки по вкладам в рублях на короткий срок ненамного дешевле, чем на длинный. Но по вкладам в долларах до года доходность вдвое меньше, чем по долгосрочным, по депозитам в евро на срок от года и до года они сопоставимы.

По прогнозам зампреда банка СГБ Сергея Тишко, в 2017 году ставки по рублевым вкладам снизятся на 0,5–1 процентный пункт на фоне снижения ключевой ставки, а доходность по валютным депозитам останется примерно на текущем уровне. По вкладам в долларах возможен небольшой рост — на 0,25 п.п.

Ожидающееся ослабление рубля также может сыграть свою роль в поведении населения. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, после начала закупок валюты Минфином курс может плавно ослабнуть до 63–65 рублей за доллар к концу года с сегодняшних 60. По оценке экс-министра финансов Алексея Кудрина , курс может опуститься в район 63–64 рублей. Такая динамика национальной валюты может привести к росту интереса населения к доллару и евро, не исключают эксперты.

​​​​​​​