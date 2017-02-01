Минфин в феврале пойдет на рынок за валютой

Минфин РФ в феврале начнет покупать валюту на внутреннем рынке, привлекая для этого Банк России . Официальное объяснение — желание снизить влияние нефтяных цен на экономику, однако в первую очередь это приведет к некоторому ослаблению рубля, что поддержит экспортеров и поспособствует снижению дефицита бюджета.

В соответствии с опубликованными ранее переходными бюджетными правилами, покупать валюту министерство будет при цене нефти дороже 40 долларов за баррель, продавать ее — если фактическая цена окажется ниже. В заявлениях министерства подчеркивалось, что эти операции будут иметь в целом нейтральное влияние на состояние денежного рынка, и они лишь призваны минимизировать влияние изменчивости нефтяных цен на экономику до введения регулярных "бюджетных правил".

Вместе с тем Минэкономразвития позже заявило, что анонсированные планы по покупке валюты, ориентировочным объемом 100 миллионов долларов в день, уже оказали определенное давление на котировки рубля. В недельном мониторинге министерство отметило, что на фоне планов по покупке валюты минувшая неделя для российского фондового рынка стала лучшей в наступившем 2017 году. В первую очередь дорожали акции компаний-экспортеров, которым выгоден более слабый рубль.

ЦБ в свою очередь заявил, что сохраняет приверженность политике плавающего курса рубля, означающей отказ от проведения интервенций для воздействия на номинальный курс национальной валюты. При этом регулятор оставил для себя возможность независимых от Минфина валютных интервенций для поддержания финансовой стабильности или накопления резервов.

Переходные правила Рубль, рухнувший на фоне снижения нефтяных цен в 2014-2015 годах, в 2016 году существенно укрепился, что негативно сказывается на конкурентоспособности российских экспортеров. В результате финансовые власти заявили о создании механизма для снижения долгосрочной волатильности реального (с поправкой на инфляцию) курса рубля.

Механизм проведения операций Минфина на валютном рынке будет следующим: ежемесячно министерство будет осуществлять оценку нефтегазовых доходов, которые поступят в федеральный бюджет, на основании фактически сложившихся цены нефти и курса рубля. До 12.00 мск третьего рабочего дня месяца министерство будет публиковать оценку объема дополнительных или выпадающих нефтегазовых доходов, а также объем своих операций по покупке-продаже валюты на этот месяц.

Формулу бюджетных правил, целью которых, помимо сглаживания курсовых колебаний, является стабилизация бюджетной системы, Минфин описал в основных направлениях бюджетной политики РФ на 2017-2019 годы, но планировал запускать их уже за пределами трехлетки.

В переходный период с февраля текущего года ведомство намерено руководствоваться той частью правил, которые касаются использования нефтегазовых доходов бюджета при изменении цен нефти. Другая часть регулирует объемы государственных заимствований в зависимости от конъюнктуры: когда фактический курс рубля крепче базового, должен происходить рост заимствований, а когда наоборот – снижение.

"В рамках решения о неиспользовании дополнительных нефтегазовых доходов на финансирование дополнительных расходов и связанного с этим решением начала операций на валютном рынке программу заимствований пересматривать не планируется," – сообщили РИА Новости в Минфине России.

Капля в море

Заявления Минфина и ЦБ пока не оказали заметного влияния на валютный рынок. В пользу укрепления рубля играют январские налоговые выплаты, а также продолжающийся рост цен на нефть. К тому же заявленные планы, по мнению аналитиков, будут практически незаметны для рынка, ежедневный объем валютных операций на котором сейчас составляет 3-5 миллиардов долларов. Месячный объем покупок валюты Минфином, согласно разным оценкам, может составить 1-2 миллиарда долларов.

Исходя из расчетов Минфина, которые опубликовало агентство Рейтер, при цене нефти в 40 долларов за баррель в 2017 году среднегодовой курс должен составлять 69,42 рубля за доллар, а при текущей цене нефти в 55 долларов за баррель — 58,05 рубля за доллар. Однако применение заявленных бюджетных правил сделает рубль примерно на 10% слабее, и его курс при нефти по 55 долларов будет на уровне 64,9 рубля за доллар.

Ряд экспертов разделяет ожидания Минфина. В аналитическом обзоре "Сбербанк КИБ" отмечает, что покупки валюты Минфином при нынешних ценах на нефть могут привести к ослаблению рубля на 5–10%.

По мнению других аналитиков, для столь масштабного ослабления рубля при растущей нефти Минфину надо покупать более существенные объемы валюты, что, по словам заместителя директора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Натальи Шиловой, несопоставимо с фактически складывающимися дополнительными нефтегазовыми доходами. Таким образом, полагает эксперт, в опубликованных расчетах приведены сценарные рабочие условия, а не официальные таргеты по валюте.

В последний раз Минфин продавал валюту на рынке в течение месяца с середины декабря 2014 года по середину января 2015 года — суммарно чуть более 3 миллиардов долларов. Тогда курс доллара драматически подскакивал с 50 в ноябре до 80 рублей, а евро – до 100 рублей. ЦБ же к тому времени уже отпустил рубль в свободное плавание и отказался от интервенций в его поддержку.