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Bloomberg оценил эффект для рубля в случае отмены санкций
Опрошенные агентством Bloomberg аналитики заявили, что, если США отменят санкции против России, рубль может укрепиться на 5–10 процентов. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Саму возможность отмены санкций в 2017 году эксперты оценили не очень высоко. Вероятность такого развития событий, по мнению аналитиков, составляет 35 процентов, хотя еще в декабре прошлого года эксперты Bloomberg называли цифру в 43 процента.
В Societe Generale считают, что смягчение санкций может привести к тому, что доллар будет стоить 50 рублей, что побудит ЦБ начать валютные интервенции.
На прошлой неделе советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй сказала, что вопрос снятия санкций с России «обсуждается». Позже сам глава государства заявил, что об отмене ограничительных мер говорить «слишком рано».
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