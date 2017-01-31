Bloomberg оценил эффект для рубля в случае отмены санкций

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики заявили, что, если США отменят санкции против России, рубль может укрепиться на 5–10 процентов. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Саму возможность отмены санкций в 2017 году эксперты оценили не очень высоко. Вероятность такого развития событий, по мнению аналитиков, составляет 35 процентов, хотя еще в декабре прошлого года эксперты Bloomberg называли цифру в 43 процента.

В Societe Generale считают, что смягчение санкций может привести к тому, что доллар будет стоить 50 рублей, что побудит ЦБ начать валютные интервенции.