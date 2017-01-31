В России ввели налог на непогоду

В Биробиджане (Еврейская автономная область) местный МУП «Водоканал» включил в счета по водоотведению осадки от дождей и таяния снега. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на EAOmedia.ru

По словам директора «Водоканала» Андрея Пивенко, это стало вынужденной мерой, чтобы вывести предприятие-банкрот из кризиса. «На защите тарифов в конце прошло года в правительстве ЕАО «Водоканалу» заявили, что предприятие при отсутствии приборов учета не учитывает поверхностные сточные воды. Поэтому с 1 января 2017 года <…> мы включили эту строку», - пояснил он.

Пивенко заявил, что сейчас предприятие перекачивает более трех миллионов тонн неучтенной воды, «из-за чего несет колоссальные затраты».

Мэр города Евгений Коростелев уточнил, что теперь услуги по водоотведению для муниципальных учреждений Биробиджана подорожают на 15-20 тысяч рублей за год. Он отметил, что нововведение станет стимулом для установки приборов учета. По словам директора «Водоканала», единственное предприятие в регионе, где установлен прибор учета сточных вод, это Биробиджанская ТЭЦ.